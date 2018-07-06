"Ой, а що це зі штанами?": Ані Лорак похвалилася новим "робочим" фото

08:35, 06 липня 2018
Суспільство
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Ані Лорак похвалилася новим фото / фото instagram.com/anilorak

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Знімок зірка показала на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні трохи попрацювала в офісі! Як ваші справи?", - йдеться у підписі до фото артистки.

У коментарях під кадром користувачі мережі почали писати про нагороди Ані Лорак, зображені на фото, і про її вбрання: "Так ось де всі нагороди!", "Такий скромний п'єдестал?", "Дрес-коду, мабуть, у вашому офісі немає", "Що за жахливі джинси?", "Ой, а що це зі штанами?", "Джинси - жах".

Раніше Ані Лорак виклала в мережу нову фотографію у відвертому вбранні, за що її одразу ж розкритикували.

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Теги: #фото#Ані Лорак