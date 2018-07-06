Переможець Євробачення-2017 уперше після важкої операції випустив кліп (відео)

Композиція Сальвадора Собрала вийшла на іспанською.

Португальська співак, переможець конкурсу "Євробачення-2017" з Португалії Сальвадор Собрал представив емоційну відеороботу на свою пісню, яку він, до речі, виконав іспанською – "Cerca del mar" ( "Біля моря").

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Кліп знято в чорно-білому варіанті і лише в кінці море стає яскравим.

Зазначимо, що 28-річний Сальвадор з народження був серйозно хворий — у нього був діагностований порок серця. Тому артист не зміг прийняти участь в конкурсі "Євробачення-2017" на загальних підставах. Сальвадор пропустив репетиції півфіналу і прибув у Київ до генерального прогону та старту півфіналу. На прес-конференціях і у випадку непередбачених ситуацій замінювала рідна сестра і автор пісні "Amar pelos dois" — Луїза.

У грудні минулого року Сальвадору зробили пересадку серця.