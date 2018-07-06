"На межі з порно": Настя Каменських вразила фанатів дуже "гарячими" фото

Співачка виклала знімки, на яких позує у дуже відвертому купальнику, а на одному з фото співачка взагалі знялася оголеною.

Українська співачка Настя Каменських поділилася з підписниками свіжими знімками, що хвилюють уяву.

У своєму Instagram співачка виклала знімки, на яких позує у дуже відвертому купальнику, а на одному з фото співачка взагалі знялася оголеною.

Думки користувачів в коментарях розділилися. Багато з них вважають фотографії надто відвертими.

"Ну, що це за фото, це не культурно і не красиво. Вибачте але це так", "Який жаххх", "Жах, худнути потрібно", "Наскільки мені подобається Настя, але такі фото це фу -фу - фу", "Що це??? Гидота", "Які жахливі плавки. Все дно. І форма, і леопардовий візерунок", "Ну як таке виставляти?! На межі з порно", - розкритикували артистку підписники.

Однак іншій частині коментаторів знімки сподобалися і вони розсипалися в компліментах співачці.

"Нічого собі", "Ухххх, вогонь", "Ідеальна", "Супер", "Апетитне тіло", "Настя показала струнку фігуру, що вам не подобається. Відмінна фігура", - написали вони.

Як повідомляв УНІАН, українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за фото в незвичайному вбранні. Артистка позувала в короткому "волохатому" сукню.