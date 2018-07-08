Солістку популярного в 90-х гурту, яка впала в кому, перевезли до приватної клініки Києва

2 червня Ніні Кірсо зробили операцію, після якої донині вона перебуває в комі.

55-річну солістку популярного гурту «Фрістайл» Ніну Кірсо за наполяганням родичів і колег перевезли до однієї зі столичних клінік.

Близькі сподіваються, що там у неї з'явиться більше шансів на одужання, передають "Факти".

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"Я не можу назвати клініку і лікарів. Це закрита інформація. Необхідні великі кошти на лікування. Допомогу отримуємо від артистів, простих людей, але цього недостатньо", - сказав арт-директор "Фрістайлу" Ігор Лахін.

Нагадаємо, гурт «Фрістайл» був створений у листопаді 1988 року в Полтаві. У перші роки її фронтменом був Вадим Казаченко, але в 1991 році він залишив колектив, розпочавши сольну музичну діяльність. Гурт «Фрістайл» у 90-ті роки був дуже популярним завдяки шлягерам «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, соліст та керівник радянського та українського поп-гурту "Фрістайл", 55-річна Ніна Кірсо перебуває у важкому стані після перенесеного інсульту. Вона перебувала в лікарні Полтави під постійним наглядом медиків.