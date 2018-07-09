"Як дурепа!": Ані Лорак здивувала дивною ходою (відео)

Ані Лорак пустувала на камеру, але її шанувальникам це не дуже сподобалося.

😂 Той самий випадок, коли одягла плащ і раптом виглянуло сонце. Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 8 Лип 2018 р. о 7:56 PDT

Опальна українська співачка Ані Лорак опублікувала нове відео, в якому вона прогулюється вулицею у плащі.

"Той самий випадок, коли одягла плащ і раптом виглянуло сонце", - пише артистка під опублікованим роликом в Instagram.

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Дописники співачки по-різному відреагували на відео з Ані Лорак, де вона демонструє дивну ходу: "Фу", "Так награно", "Випендрьож – для кого? Фу", "Колір настрою червоний", "Красуня", "Тут вона як дурепа".

Раніше Ані Лорак розкритикували за нове "голе" фото: "Чудовисько", "Дайте їй одяг, бідність губить", "Це як справжній водоспад", "Нехай одразу голою фоткається, навіщо вже тут прикриватися", "Тільки залишилося роздягнутися".