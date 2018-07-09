"Збірну Росії підтримують в Одесі та Києві": українська співачка оскандалилася в ефірі росТБ (відео)

"Кожен, кого я зустрічала на вулиці, всі говорили, всі підтримували збірну Росії. Всім це дуже важливо", - заявила Ганна Седокова.

Цікаво, вона точно була там, де говорить? Публікація від VLR (@valeriykorsunskyy) 7 Лип 2018 в 2:39 PDT

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" українка Ганна Седокова відзначилася скандальною заявою в ефірі росТБ. Співачка заявила, що в Одесі та Києві вболівали за збірну Росії з футболу.

Відео фрагменту передачі "Пусть говорят" з участю Сєдокової опублікував користувач valeriykorsunskyy в Instagram.

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"Я просто хочу зараз сказати дуже важливу річ. Я тільки вночі прилетіла з Одеси, а перед цим - з Києва. Кожен, кого я зустрічала на вулиці, всі говорили, всі підтримували збірну Росії. Всім це дуже важливо", - заявила Седокова.

Подібні слова викликали негативну реакцію у користувачів. "Аж не цікаво. А очі вгору запускає, текст згадує", "Ходжу я по вулицях Києва і Одеси з ранку до вечора, і всі мені прямо в обличчя кричать: я підтримую збірну Росії!", - глузливо пишуть коментатори.

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