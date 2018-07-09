"Мумія": Алла Пугачова шокувала фанатів зовнішнім виглядом
Російська співачка Алла Пугачова шокувала шанувальників зовнішнім виглядом.
Фото з примадонною російської естради на своїй сторінці в Instagram опублікував артист Микола Басков.
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Варто зазначити, що одні користувачі мережі жорстко розкритикували зовнішність Пугачової, інші захоплювалися зовнішнім виглядом співачки.
"Алла красива, незважаючи на вік", "Боже, яка тут Аллочка красуня", "Неживі очі в Алли", "Алло, що з тобою?", "Нафотошопили Аллу", "Алла класно відфотошоплена!", "В Алли перука звалюється....", "Ви себе в дзеркалі бачили обоє?", "Розкішна мумія", "Який бездарний фотошоп... щоки Аллі взагалі зіпсували...", "Немолодий Кен і бабуся Барбі", "В'яла стара", "Алло! Зупинись, вже всохла, досить, це занадто! Пахне анорексією", - пишуть коментатори.
Раніше російський гуморист Максим Галкін виклав у мережу фото своєї дружини-співачки Алли Пугачової. На опублікованому в Instagram знімку 69-річна примадонна російської естради позує у відкритій напівпрозорій білій блузі без спідньої білизни.