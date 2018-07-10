MONATIK анонсував Stadium Show «Love It Ритм» на НСК «Олімпійський»

Музикант заявив свій перший сольний концерт на НСК «Олімпійський» у Києві.

Автор самих танцювальних хітів, мультиартист, композитор і саунд-продюсер MONATIK оголосив дату майбутнього великого сольного концерту. Для своїх шанувальників артист готує абсолютно нове стадіонне шоу - «Love It Ритм».

У перший день літа 2019 року - 1 червня MONATIK презентує свій третій студійний альбом на головній спортивній арені країни - НСК «Олімпійський». В альбомі будуть представлені вже ставші хітами сингли «То, от чего без у ма», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Ніна Матвієнко). Більш того, днями відбудеться реліз спільного треку «Глубоко...» з Надею Дорофєєвою, який також увійде в третій сольний альбом MONATIK.

MONATIK: «Ми настільки сильно натхненні результатом концерту «Vitamin D», який пройшов у Києві в Палаці спорту. Тим, як відреагували люди і як сильно вони чекають наступного шоу. Саме цей факт нас так сильно змотивував створити ще більш масштабну подію для ще більшої кількості людей.

Для нас найбільш важливо, щоб кожен зміг відвідати ексклюзивне шоу, адже воно відбудеться лише один раз - в перший день літа 2019 року на НСК «Олімпійський» в Києві. Це буде такий вечір, коли тисячі таких різних і таких особливих сердець стануть одним цілим і зазвучать в один ритм!»

Режисером-постановником Stadium Show «Love It Ритм» виступить Денис Стульніков, з яким MONATIK пов'язує самі неординарні рішення концепцій. Live Show «Vitamin D» у Палаці спорту, режисером якого виступив Стульніков, отримало безліч нагород, серед яких «Краще концертне шоу» за версією професійної музичної премії YUNA, а також національної телевізійної премії «Телетріумф».

Старт продажу квитків на Stadium Show MONATIK «Love It РитМ» призначено на 17 липня 12:00. Для того, щоб першим отримати повідомлення про старт продажів - залишайте електронну заявку за посиланням.

Офіційна зустріч у Facebook Stadium Show MONATIK «Love It РитМ».