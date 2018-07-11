Під Києвом горе-мати покинула у лікарні 3-річну доньку (відео)

Жінку вже три доби безуспішно шукають правоохоронці.

У Вишгороді поліція затримала п’яну жінку з 3-річною донькою, коли вони блукали вулицями міста. Обох відвезли до лікарні, звідки потім мати втекла, покинувши дитину.

"Надійшло повідомлення, що невідома жінка ходить з дитиною по вулиці в стані алкогольного сп’яніння. Коли приїхали працівники поліції, жінка дійсно не могла себе назвати нічого", - розповіла ТСН старший інспектор з ювенальної превенції Вишгородського відділу поліції Наталя Волуйко.

Як звати її, маму та тата пізніше сказала сама дівчинка. "Дитина обстежується, але вона абсолютно соматично здорова. Прив’язана вона до мами, і коли згадує, плаче. Каже, що хоче до мами", - каже заступник головного лікаря з дитинства Вишгородської ЦРЛ Тамара Макаренко.

За няньку в Маргарити зараз весь медичний персонал дитячого відділення – одні з дівчинкою гуляють, інші годують. Спить дитина разом із медсестрами, їй там виділили ліжечко та горщик. "Їй спокійніше, нам спокійніше", - кажуть медики. На свій вік дівчинка дуже розвинена, вміє рахувати та добре знає всі кольори. "Дівчинка дуже розумна. Швидше за все, що з нею займалися", - кажуть медсестри.

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За три дні перебування Рити в лікарні мати дівчинки так і не з’явилася, лише на третій день прийшла бабуся, бо побачила повідомлення в соцмережах. Показувати обличчя жінка категорично відмовляється і переконує, що онука на вихідних була в неї, але невістка дитину забрала.

Чиновники вже почали розглядати питання про позбавлення материнських прав рідної матері та можливість виховання дівчинки бабусею та дідусем. Однак просто зараз соцслужби віддавати бабусі дівчинку не мають права – забрати її зможе лише батько. Живе він окремо і зв’язку з ним родичі нині не мають.

"Потрібна його заява про те, що він може забрати дитину. Така ситуація, в нас є пересторога, як у служби, що там і в батька, можливо, така ситуація. Потрібен акт обстеження умов проживання", - розповіла керівник служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації Катерина Грищенко. Якщо родичам дитина виявиться непотрібною, її віддадуть до притулку.

Як повідомляв УНІАН, у місті Подільськ Одеської області померла новонароджена дівчинка, яку залишили на підвіконні в пологовому будинку.