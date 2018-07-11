"Труси забула": екс-"віагра" показала занадто відверте фото й нарвалася на хвилю критики

13:58, 11 липня 2018
Суспільство
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Котова похвалилася відвертим знімком / фото instagram.com/kottova

На опублікованому в Instagram знімку дівчина сфотографувалася практично без одягу: вона прикрила груди мереживною блузою, білизни на ній немає.

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"Яким ти побудуєш будинок, йому таким і бути. Як сам себе налаштуєш, так сам і будеш жити", - підписала еротичне фото Котова.

Більшість дописників співачки розкритикували її за надмірну відвертість: "Без трусів, ні сорому, ні совісті", "Одягни труси!", "Це Instagram,а не журнал Playboy", "Трусы ннннада?", "Труси забула".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, опальна українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і проживає в Росії, знову нарвалася на критику прихильників за нове фото.

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Теги: #фото#ВІА Гра