"Труси забула": екс-"віагра" показала занадто відверте фото й нарвалася на хвилю критики

Тетяну Котову, колишню учасницю "ВІА Гри", розкритикували за фото без трусів.

Співачка, колишня учасниця українського гурту "ВІА Гра" Тетяна Котова показала шанувальникам відвертий знімок.

На опублікованому в Instagram знімку дівчина сфотографувалася практично без одягу: вона прикрила груди мереживною блузою, білизни на ній немає.

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"Яким ти побудуєш будинок, йому таким і бути. Як сам себе налаштуєш, так сам і будеш жити", - підписала еротичне фото Котова.

Більшість дописників співачки розкритикували її за надмірну відвертість: "Без трусів, ні сорому, ні совісті", "Одягни труси!", "Це Instagram,а не журнал Playboy", "Трусы ннннада?", "Труси забула".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, опальна українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і проживає в Росії, знову нарвалася на критику прихильників за нове фото.