У мережі опублікували фрагмент нової пісні Монатіка і Дорофєєвої (відео)

15:41, 11 липня 2018
Суспільство
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Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Один з найбільш довгоочікуваних дуетів української естради Надя Дорофєєва та Monatik заінтригували своїх шанувальників тизером на нову спільну пісню.

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Фрагмент пісні Монатік і Дорофєєва розмістили у своїх Instagram-акаунтах.

Тізер на трек "Глубоко" викликав шквал емоцій у підписників артистів. Шанувальники співаків зазначили в коментарях, що з нетерпінням чекають кліп на нову пісню.

Як повідомляв УНІАН, нова пісня групи "Время и Стекло" у перші добу вирвалася в топ трендів YouTube.

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Теги: #Монатік