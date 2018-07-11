У мережі опублікували фрагмент нової пісні Монатіка і Дорофєєвої (відео)
15:41, 11 липня 2018Суспільство
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Тізер на трек "Глибоко" Монатік і Дорофєєва розмістили у своїх Instagram-акаунтах.
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Один з найбільш довгоочікуваних дуетів української естради Надя Дорофєєва та Monatik заінтригували своїх шанувальників тизером на нову спільну пісню.
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Фрагмент пісні Монатік і Дорофєєва розмістили у своїх Instagram-акаунтах.
Тізер на трек "Глубоко" викликав шквал емоцій у підписників артистів. Шанувальники співаків зазначили в коментарях, що з нетерпінням чекають кліп на нову пісню.
Як повідомляв УНІАН, нова пісня групи "Время и Стекло" у перші добу вирвалася в топ трендів YouTube.
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