У мережі опублікували фрагмент нової пісні Монатіка і Дорофєєвої (відео)

Тізер на трек "Глибоко" Монатік і Дорофєєва розмістили у своїх Instagram-акаунтах.

#СкороВМониторах #Глибоко... #MONATIKDOROFEEVA #MONATIK #DOROFEEVA #МОНАТІК #ДОРОФЄЄВА @nadyadorofeeva 🔥🔥🔥 Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official) 11 Лип 2018 в 2:23 PDT

Один з найбільш довгоочікуваних дуетів української естради Надя Дорофєєва та Monatik заінтригували своїх шанувальників тизером на нову спільну пісню.

Читайте такожВид ззаду: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику (фото)

Фрагмент пісні Монатік і Дорофєєва розмістили у своїх Instagram-акаунтах.

Тізер на трек "Глубоко" викликав шквал емоцій у підписників артистів. Шанувальники співаків зазначили в коментарях, що з нетерпінням чекають кліп на нову пісню.

Як повідомляв УНІАН, нова пісня групи "Время и Стекло" у перші добу вирвалася в топ трендів YouTube.