"Робочий момент": одіозна Ані Лорак "засвітилася" в Києві (фото)
16:19, 11 липня 2018Суспільство
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Підписників Лорак дещо здивував приїзд співачки в Україну.
👌Робочий момент з талановитим і харизматичним дизайнером @nazardidyk .
Любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ. За словами Лорак, вона приїхала на батьківщину заради спільної роботи зі стилістом і дизайнером Назаром Дідиком.
Відповідне фото Лорак опублікувала у своєму Instagram, вказавши в геотезі місто Київ.
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При цьому підписників співачки дещо здивував її приїзд в Україну.
"Київ? Вже все нормально? В Україну пускають без проблем?", "Ви любите Росію?", - поцікавилися вони в коментарях.
Нагадаємо, що раніше співоча в Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві в компанії Потапа і Насті Каменських. Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак.
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