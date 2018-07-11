"Робочий момент": одіозна Ані Лорак "засвітилася" в Києві (фото)

Підписників Лорак дещо здивував приїзд співачки в Україну.

👌Робочий момент з талановитим і харизматичним дизайнером @nazardidyk . Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 11 Лип 2018 в 4:28 PDT

Любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ. За словами Лорак, вона приїхала на батьківщину заради спільної роботи зі стилістом і дизайнером Назаром Дідиком.

Відповідне фото Лорак опублікувала у своєму Instagram, вказавши в геотезі місто Київ.

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При цьому підписників співачки дещо здивував її приїзд в Україну.

"Київ? Вже все нормально? В Україну пускають без проблем?", "Ви любите Росію?", - поцікавилися вони в коментарях.

Нагадаємо, що раніше співоча в Росії Ані Лорак "засвітилася" в Києві в компанії Потапа і Насті Каменських. Артисти зустрілися на вечірці в столичному ресторані чоловіка Лорак.