У рамках світового турне Twenty One Pilots приїдуть з концертом до Києва

У творчому доробку колективу 5 альбомів і більше 10 відеокліпів.

Популярний американський дует Twenty One Pilots приїде в Україну в рамках світового туру The Bandito Tour.

Читайте такожУ Львові відбудеться масштабний концерт до ювілею Кузьми "Скрябіна"

Концерт відбудеться в київському Палаці Спорту 30 січня 2019 року, повідомляється на офіційному сайті колективу.

Зареєструвавшись на сайті www.twentyonepilots.com/banditotour до 15 липня, шанувальники гурту зможуть придбати квиток на концерт у передпродажу, який відкривається 17 липня. Основний продаж квитків стартує 20 липня.

Група Twenty One Pilots утворилася в 2009 році в місті Колумбус, штат Огайо. Зараз дует складається з вокаліста Тайлера Джозефа і барабанщика Джоша Дана.

У творчому доробку колективу 5 альбомів і більше 10 відеокліпів. Найбільш популярними хітами Twenty One Pilots є сингл Heathens, який став саундтреком до фільму "Загін самогубців", і пісня Stressed Out, за яку в 2017 році група отримала премію Греммі в номінації Кращий поп-дует.