Вкрав "Ніно"?: Олега Винника запідозрили у плагіаті (відео)

Ситуацію вже досліджують експерти.

Відомий у 1980-х англомовний поп-гурт JOY заявив, що український співак Олег Винник у своїй "Ніно" використовує без дозволу дуже схожу на їхню музику.

Зараз експерти із Австрії визначають, чи справді існують підстави звинувачувати зірку в плагіаті, йдеться в сюжеті ТСН.

Відомий на весь світ хіт Touch by touch, що в перекладі означає "дотик за дотиком", підірвав публіку ще 30 років тому. "Мені подобається його версія. Але наша пісня першою була хітом скрізь", - кажуть австрійці.

JOY заснували троє шкільних друзів, серед яких був і Енді Швайцер. Він автор тієї самої мелодії, яка, на його думку, дуже схожа до програшів у пісні Винника. Австрієць написав її ще у 1984 році. Тепер музиканти із JOY під музику "Ніно" жартома співають власну пісню. "Ми маємо в Австрії вислів: краще вкрасти розумно, аніж написати самому погано. Вітання йому", - сміються вони.

Із тим, чи дійсно Винник запозичив їхню музику, учасники гурту всерйоз обіцяють розібратися у найближчі два тижні. Вони кажуть, що "Ніно" послухають їхні музичні експерти, після чого вирішать, чи подавати на Винника до суду.

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Схожість у звучанні програшів двох хітів помічають і українські композитори, але вони кажуть, що у Винника мелодія інша, а з JOY співак взяв лише так звану "музичну цитату", що не заборонено законом. "Перші дві ноти – і все. Це елемент аранжування, це називається "грув" - те, що рухає весь музичний твір. Багато взято у звучанні, але я не бачу тут плагіату. Сьогодні модно повертатися до старих звучань", - вважає композитор Руслан Квінта.

Адвокати кажуть, що у законі визначення"музична цитата" немає, тож будь-який програш у пісні охороняється авторським правом. "Що таке "музичне цитата" чи що таке "вінтажне звучання" – такого не існує в законі. Бо якщо ми говоримо про цитату, то ти повинен позначити, що це цитата, чия цитата. Ти не можеш просто цитувати, щоб заробляти на цьому гроші. Якщо ти взяв частину музичної композиції і використав у своїй без згоди автора і це впізнається – то це не дозволяється", - пояснює юрист Михайло Ілляшев.

Шанувальники Винника вже у кількох його піснях почули, що музика дійсно нагадує знамениті колись хіти. На що продюсер співака відповів, що це зроблено свідомо. "У пісні "Ніно" цілком свідомо у вступі та програші використали "вінтажне звучання". Для того, щоб пісня створювала атмосферу дискотеки 80-х. Невже хтось може подумати, що ми припускали, що в аудиторії людей, які слухатимуть цю пісню, не знайдеться жодного, хто виріс на диско-хітах Joy, Modern Talking і Bad Boys Blue?", - запитує Олександр Горбенко. Телефоном продюсер Винника підозри австрійців у плагіаті коментувати відмовився. "Я зараз у Білорусі, буду тільки після 16-го в Україні. Мене це не турбує. Спілкуйтеся, з ким хочете", - пояснив він.