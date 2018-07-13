"Кліп підірве інтернет": нова пісня Монатіка і Дорофєєвої з'явилася в мережі (відео)

Менш, ніж за годину після публікації, трек зібрав майже 50 тисяч переглядів на YouTube.

У мережі з'явився повний запис нової пісні Monatik і солістки гурту "Время и стекло" Наді Дорофеєвої.

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Повну версію спільного треку опублікували на каналі "Время и Стекло" в YouTube. Менш, ніж за годину після публікації, трек зібрав 50 тисяч переглядів на YouTube.

Підписники в коментарях вельми високо відгукуються про спільну роботу двох популярних українських співаків.

"Ого, це просто ядерний вибух!!!! Кліп підірве інтернет. Ви круті!", "Дуже круто! Чекаємо кліп!", - пишуть користувачі.

Як повідомляв УНІАН, нова пісня групи "Время и Стекло" у перші добу вирвалася в топ трендів YouTube.