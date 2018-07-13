Зірка "Орла і Решки" похвалилася фото з морозивом, але всі звернули увагу на груди ведучої

16:46, 13 липня 2018
Суспільство
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Тодоренко потішила новим фото / фото instagram.com/reginatodorenko

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Ведуча позує в купальнику з морозивом в руках. Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "А яке ваше улюблене морозиво?", – запитала Тодоренко дописників.

"Я дивився не на морозиво", "Сисюльки клас)", "Я дивився нижче морозива", "У тебе цицьки виросли?", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Тодоренко похвалилася фото в купальнику. На знімках артистка позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.

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Теги: #фото#ведуча