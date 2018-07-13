Зірка "Орла і Решки" похвалилася фото з морозивом, але всі звернули увагу на груди ведучої
16:46, 13 липня 2018Суспільство
642 0
Знімок Регіни Тодоренко зібрав понад 180 тисяч лайків.
Тодоренко потішила новим фото / фото instagram.com/reginatodorenko
Популярна українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко поділилася з фанатами новим знімком.
Читайте також42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою у купальнику (фото)
Ведуча позує в купальнику з морозивом в руках. Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "А яке ваше улюблене морозиво?", – запитала Тодоренко дописників.
"Я дивився не на морозиво", "Сисюльки клас)", "Я дивився нижче морозива", "У тебе цицьки виросли?", - пишуть у коментарях під знімком.
Раніше Тодоренко похвалилася фото в купальнику. На знімках артистка позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter