Зірка "Орла і Решки" похвалилася фото з морозивом, але всі звернули увагу на груди ведучої

Знімок Регіни Тодоренко зібрав понад 180 тисяч лайків.

Популярна українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко поділилася з фанатами новим знімком.

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Ведуча позує в купальнику з морозивом в руках. Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "А яке ваше улюблене морозиво?", – запитала Тодоренко дописників.

"Я дивився не на морозиво", "Сисюльки клас)", "Я дивився нижче морозива", "У тебе цицьки виросли?", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Тодоренко похвалилася фото в купальнику. На знімках артистка позує разом зі своєю двоюрідною сестрою.