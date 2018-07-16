Відома українська телеведуча похвалилася фігурою у купальнику після пологів (фото)

Лілія Ребрик, яка нещодавно народила другу доньку, похизувалася стрункою фігурою.

Українська телеведуча Лілія Ребрик разом із родиною вирушила на відпочинок до Болгарії. Вона вже потішила своїх дописників знімком у купальнику, на якому видно її чудову форму після пологів.

Читайте такожЗірка популярного українського серіалу стала мамою (фото)

Відповідне фото ведуча опублікувала в Instagram. "Сезон розпочато! Всім доброго ранку і гарного дня! Проведіть цей день з насолодою - так, щоб кожна клітиночка дихала щастям... От спробуйте", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в кінці квітня популярна українська ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий вдруге стали батьками. Телезірка народила дівчинку, яку назвали Поліною.