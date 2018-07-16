Відома українська телеведуча похвалилася фігурою у купальнику після пологів (фото)
09:12, 16 липня 2018Суспільство
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Лілія Ребрик, яка нещодавно народила другу доньку, похизувалася стрункою фігурою.
У Ребрик у квітні народилася донька / фото instagram.com/liliia.rebrik
Українська телеведуча Лілія Ребрик разом із родиною вирушила на відпочинок до Болгарії. Вона вже потішила своїх дописників знімком у купальнику, на якому видно її чудову форму після пологів.
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Відповідне фото ведуча опублікувала в Instagram. "Сезон розпочато! Всім доброго ранку і гарного дня! Проведіть цей день з насолодою - так, щоб кожна клітиночка дихала щастям... От спробуйте", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в кінці квітня популярна українська ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий вдруге стали батьками. Телезірка народила дівчинку, яку назвали Поліною.
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