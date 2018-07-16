Відому українську співачку запідозрили у вагітності через нове відверте фото

10:32, 16 липня 2018
Суспільство
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Дорофєєва повернулася до Києва / instagram.com/nadyadorofeeva

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Співачка похвалилася знімком, на якому постала у відвертому боді. Фотографія, яка вже набрала понад 160 тисяч лайків, опублікована в Instagram артистки.

"Надюшо, набрала трохи", "Ти вагітна?", "Ніби округлилася", "Ви вагітні?", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику на Балі.

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Теги: #фото#Надя Дорофєєва