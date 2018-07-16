Відому українську співачку запідозрили у вагітності через нове відверте фото

Шанувальники Дорофєєвої помітили, що після відпочинку вона трохи погладшала.

Солістка популярного українського гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва захопила своїх шанувальників новим відвертим фото.

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Співачка похвалилася знімком, на якому постала у відвертому боді. Фотографія, яка вже набрала понад 160 тисяч лайків, опублікована в Instagram артистки.

"Надюшо, набрала трохи", "Ти вагітна?", "Ніби округлилася", "Ви вагітні?", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику на Балі.