Відому українську співачку запідозрили у вагітності через нове відверте фото
10:32, 16 липня 2018Суспільство
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Шанувальники Дорофєєвої помітили, що після відпочинку вона трохи погладшала.
Дорофєєва повернулася до Києва / instagram.com/nadyadorofeeva
Солістка популярного українського гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва захопила своїх шанувальників новим відвертим фото.
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Співачка похвалилася знімком, на якому постала у відвертому боді. Фотографія, яка вже набрала понад 160 тисяч лайків, опублікована в Instagram артистки.
"Надюшо, набрала трохи", "Ти вагітна?", "Ніби округлилася", "Ви вагітні?", - пишуть у коментарях під фото.
Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику на Балі.
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