"Паркан вносить спокій у душі русо-туристів": з'явилися свіжі фото пляжу в окупованому Криму
Навколо пірсу на одному з пляжів Алушти в окупованому Криму встановили металеві ґрати.
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Відповідні фото у своєму Twitter публікує блогер RoksolanaToday&Крим. "Алушта. Паркан вносить спокій у душі русо-туристів. Без парканів їм незатишно. "Прийшли на пляж "Слава". А там посеред літнього сезону встановили паркан, закривши вільний доступ на пірс. На буну вийти неможливо", - зазначається у підписі до фото.
Як повідомлялося, протягом останніх років курорт села Рибаче в окупованому Криму здобув погану славу найбыльш смердючого місця на всьому Південному березі.
Алушта— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) July 16, 2018
паркан вносить спокій в душі русо-туристів
Без парканів їм незатишно
"Прийшли на пляж "Слава". А там серед літнього сезону встановили паркан, закривши вільний доступ на пірс. На буну вийти неможливо" pic.twitter.com/VzpNXuNosq