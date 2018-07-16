"Паркан вносить спокій у душі русо-туристів": з'явилися свіжі фото пляжу в окупованому Криму

12:51, 16 липня 2018
Суспільство
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У мережі показали пляж в Алушті / фото twitter.com/KrimRt

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Відповідні фото у своєму Twitter публікує блогер RoksolanaToday&Крим. "Алушта. Паркан вносить спокій у душі русо-туристів. Без парканів їм незатишно. "Прийшли на пляж "Слава". А там посеред літнього сезону встановили паркан, закривши вільний доступ на пірс. На буну вийти неможливо", - зазначається у підписі до фото.

Як повідомлялося, протягом останніх років курорт села Рибаче в окупованому Криму здобув погану славу найбыльш смердючого місця на всьому Південному березі.

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Теги: #Крим#пляж