"Артист, якого знає весь світ": Світлана Лобода розповіла про батька своєї другої дочки

За повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Популярна українська співачка Світлана Лобода розповіла про батька своєї другої дочки. За її словами, це артист, якого знає весь світ.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу HELLO!, передають "Дні.ру".

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"Я можу сказати, що він приголомшливий чоловік і просто неймовірна людина. А про те, який він артист, знає весь світ. І мені здається, що те, що мою дочку звати Тільда, це вже великий карт-бланш їй у житті", – заявила Лобода.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см.

Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків з танцюристом Андрієм Царем.