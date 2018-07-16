"Артист, якого знає весь світ": Світлана Лобода розповіла про батька своєї другої дочки

15:00, 16 липня 2018
Суспільство
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У мережі вже давно ходять чутки про те, що батьком дитини є Ліндеманн / прес-служба Світлани Лободи

Популярна українська співачка Світлана Лобода розповіла про батька своєї другої дочки. За її словами, це артист, якого знає весь світ.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу HELLO!, передають "Дні.ру".

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"Я можу сказати, що він приголомшливий чоловік і просто неймовірна людина. А про те, який він артист, знає весь світ. І мені здається, що те, що мою дочку звати Тільда, це вже великий карт-бланш їй у житті", – заявила Лобода.

Нагадаємо, за повідомленнями деяких ЗМІ, соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см.

Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків з танцюристом Андрієм Царем.

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Теги: #Світлана Лобода#Лобода