Лідер улюбленого гурту Путіна влаштував затор на Кримському мосту (відео)

15:04, 16 липня 2018
Суспільство
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Спочатку повідомлялося, що на Кримському мосту відбулося ДТП Скріншот

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Як виявилося, там сьогодні знімають кліп Миколи Расторгуєва, соліста гурту "Любе", передає Керч.ФМ.

Робітники перекрили одну зі смуг дороги. На ній встановили конуси і попереджувальні дорожні знаки. Скільки ще часу буде ускладнено рух, невідомо.

Раніше в мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.

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Теги: #Расторгуєв#кримський міст