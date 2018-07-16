Лідер улюбленого гурту Путіна влаштував затор на Кримському мосту (відео)
15:04, 16 липня 2018Суспільство
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Скільки ще часу буде ускладнений рух на мосту окупантів, невідомо.
Спочатку повідомлялося, що на Кримському мосту відбулося ДТП Скріншот
На Кримському мосту окупантів 16 липня приблизно об 11:00 годині утворився затор.
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Як виявилося, там сьогодні знімають кліп Миколи Расторгуєва, соліста гурту "Любе", передає Керч.ФМ.
Робітники перекрили одну зі смуг дороги. На ній встановили конуси і попереджувальні дорожні знаки. Скільки ще часу буде ускладнено рух, невідомо.
Раніше в мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.
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