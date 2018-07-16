Данилко розповів, коли Сердючка піде з великого гастрольного життя

Данилко зазначив, що хоче взяти паузу і присвятити її тому, щоб пожити звичайним людським життям, якого у нього не було 25 років.

Андрій Данилко прокоментував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про його рішення відмовитися від образу Вєрки Сердючки і покинути сцену.

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Він зазначив, що не розуміє причину такої реакції на цю інформацію, додавши, що планується великий тур, розрахований на два роки, який почнеться в 2019 році в Німеччині. "Цим ми більше говоримо "спасибі" людям, які ці 25 років були з нами. І в кінці ми прощаємося", - зазначив артист в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Зрозумійте правильно: Сердючка як персонаж йде з великого гастрольного життя. Звичайно, буде участь у яких-небудь замовних заходах, як це зараз відбувається", - розповів Данилко, додавши при цьому, що після 2014 року Вєрка Сердючка повністю пішла з екранів. "Мені було некомфортно і здавалося в цій ситуації не дуже доречним виступати з таким персонажем", - зазначив він.

На питання про те, як на образі Вєрки Сердючки позначився російсько-український конфлікт, Данилко відповів: "Навпаки - тільки зближення. Мені здається, Сердючка - такий єдиний місток. Ми ж виступаємо все одно, приїжджаємо на якісь закриті заходи [в Росії]".

Данилко пояснив це тим, що "є ще люди, і люди все одно відзначають ювілеї, одружуються, виходять заміж, у когось дружина українка, чоловік росіянин, або навпаки. Тому, незважаючи ні на які думки, правильно це чи неправильно, ми завжди виступаємо у людей, які нас кличуть".

"Щоб не підставляти колектив і не піддаватися нападкам купки бліх, люди, які можуть собі дозволити наш захід, проводять його за кордоном - у Парижі, у Швейцарії. Їм зручніше замовити чартер, привезти гостей, поселити їх - це дешевше, ніж проводити [концерт] у Москві. І нам добре - хоч на півдня змінити обстановку", - розповів Данилко.

На питання про те, як він бачить своє життя після Вєрки Сердючки, Данилко відповів: Я не ходжу постійно із зіркою [на голові]. Тільки здається, що це все моє життя. Ні, це лише частина мого життя, це робота".

"От якщо б мене запитали: Андрій, про що ви мрієте, що ви будете робити, коли закінчиться цей тур? Я б відповів, що хочу просто походити по вулицях, піти в музей, два тижні провести на морі або поїхати в іншу країну просто так, не з концертами. Хочеться просто звичайного життя, за яким я скучив", - розповів артист.

"Мені здається, я починаю перетворюватися на людину, а не на машину, яка постійно їздить і виступає, і для того, щоб заснути, треба випити, і щоб прокинутися знову випити, весь час таблетки, відсутність сну. І це все для того, щоб постійно працювати? Тому я хочу взяти паузу і присвятити її тому, щоб пожити звичайним людським життям, якого у мене не було 25 років", - підсумував Данилко.