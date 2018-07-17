У Харкові блогери безперешкодно пробралися на танковий склад і показали техніку (відео)

На території танкового "відстійника" нарахували близько 300 машин й не помітили жодного охоронця.

У Харкові двоє місцевих жителів, так звані руфери, безперешкодно проникли на територію танкового складу ЗСУ, у якому були сотні списаних і десяток нових танків.

Відповідне відео вони розмістили на своєму акаунті у YouTube. Як видно на кадрах відео, на об'єкті абсолютно відсутня охорона, сторожова вишка напівзруйнована, ворота між різними частинами складу не зачинені, передає DT.UA.

Блогери зуміли навіть порахувати кількість бойових машин, вказавши цифру у три сотні танків. Крім старих списаних і поставлених на зберігання, вони виявили також 10 нових українських танків Т-64БВ "Булат". Недалеко від них виявився і танковоз.

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"Ми знайшли близько 300 старих радянських танків, але коли пройшли між ними далі, то там ще було штук 10 саме нових танків і вантажівка, яка і привезла їх туди. Виглядало це прям як танковий військовий автосалон! На них були бірки-пломби, техніка без пробігу", - сказано в описі до відео.

Автори ролика також проникли в бункер, продемонструвавши, які там зберігаються запаси військового устаткування і спорядження. Зазначається, що за весь час, поки вони бродили територією складу, не побачили жодної людини.

У відео зазначається, що склад танкової техніки розташований за 500 метрів від залізничної станції Харків-Сортувальний, де починається територія Харківського бронетанкового заводу.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13.35 поблизу міста Балаклія у Харківській області сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де проходили роботи з очищення та розмінування решти боєприпасів, які не розірвалися під час минулорічної пожежі.