У ГПУ припускають участь екс-"беркутівців" у слідчому експерименті на Інститутській

Їхнім захисникам передали відповідні запрошення, але поки невідомо, чи погодяться колишні "беркутівці" на участь в експерименті.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк не виключає участі екс-"беркутівців" у слідчому експерименті на вулиці Інститутській в Києві.

Читайте такожВ Києві на Інститутській сьогодні розпочнеться слідчий експеримент у справі Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання, чи братимуть участь у слідчому експерименті п'ятеро підозрюваних колишніх бійців полку "Беркут", справа яких розглядається у Святошинському райсуді Києва.

"Запрошення на проведення слідчих дій передані їхнім захисникам... Відповідно вже, чи вони погодяться, чи ні, на теперішній час невідомо. Але якщо будуть, то звичайно, вони будуть брати участь у цьому слідчому експерименті", - сказав Горбатюк.

Крім того, він зазначив, що під час проведення слідчого експерименту можливе очеплення на декілька годин вулиці Інститутської.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, на вулиці Інститутській у Києві, де в лютому 2014 року відбувалися розстріли учасників подій на Майдані, розпочнеться проведення слідчих експериментів. Слідчі дії планується завершити не пізніше як за три місяці.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

Станом на лютий 2018 року слідством встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.