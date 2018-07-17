"Видно зморшки": нове фото Ані Лорак розкритикували в мережі

Знімок Ані Лорак набрав понад 84 тисячі лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася з дописниками новим фото. Але багатьом воно не сподобалося: одні розкритикували волосся співачки, інші - губи, а треті помітили зморшки в зірки.

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. "Губки потріскалися?", "Зморшки видно", "Фотографія не дуже", "Ви неймовірна красуня", "Страшилка", "Убийте свого стиліста, що він зробив з вашим волоссям", "Підстриглася?", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше Ані Лорак, яка зараз працює і проживає в Росії, знову нарвалася на критику прихильників за нове "напівголе" фото.