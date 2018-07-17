Завтра окупанти перекриють Кримський міст: названо причину

13:27, 17 липня 2018
Суспільство
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Зйомки проводять на берегах і в акваторії Керченської протоки / Фото most.life

Причиною цього є зйомки кліпу улюбленого гурту президента РФ Володимира Путіна "Любе", повідомляє сайт kafanews. Пропагандисти записують нову пісню, присвячену Кримському мосту, і знімають відеокліп до неї.

Група "Любе" записала пісню про Кримський міст / Фото most.life

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Зйомки проводять на берегах і в акваторії Керченської протоки.

"У зв'язку з проведенням зйомок кліпу гурту "Любе" вдень 18 липня, рух по Кримському мосту в певні інтервали часу буде здійснюватися за тимчасовою схемою: з можливими короткотерміновими, не більше трьох хвилин приблизно раз на годину, обмеженнями руху у напрямку до Криму", - повідомили окупанти.

Як повідомляв УНІАН, вчора лідер улюбленої групи Путіна влаштував пробку на Кримському мосту.

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Теги: #Путін#кримський міст