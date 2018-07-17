Українська співачка виступила в Москві на дні народження улюбленого співака Путіна (фото, відео)
Українська артистка Світлана Лобода, яка співає в Росії, виступила на дні народження російського виконавця Григорія Лепса - улюбленого співака президента РФ Володимира Путіна.
Артистка похвалилася виступом на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що триб'ют-концерт відбувся 16 липня в Москві. На заході зібралися друзі Лепса, які виконали його головні хіти та привітали співака з 56-річчям.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см.
Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків з танцюристом Андрієм Царем.
16 липня стало відомо, що Лобода назвала свою новонароджену дочку Тільда.