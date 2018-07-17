"Це хіт літа": у мережі з'явився тизер спільного кліпу Монатіка і Дорофєєвої (відео)

На короткому запису можна побачити танцюристів, що крокують по трибуні, а в кінці тизера в кадрі з'являються Надя і Monatik, які пливуть по морю.

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та популярний український співак Monatik представили тізер спільно кліпу на пісню "Глубоко...".

Відео артисти опублікували у своїх Instagram.

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На короткому запису можна побачити танцюристів, що крокують по трибуні, а в кінці тизера в кадрі з'являються Надя і Monatik, які пливуть по морю.

Надя Дорофєєва в підписі до відео анонсувала, що повний кліп буде випущений 19 липня.

В коментарях шанувальники артистів відзначили, що не можуть дочекатися виходу кліпу. "Це хіт літа!", "Оооо, як я обожнюю цей впізнаваний стиль! Кайф!", "Це має бути щось", - пишуть користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилася повна запис нової пісні Monatik і солістки гурту "Время і стєкло" Наді Дорофеєвої.