На Донеччині - масове отруєння у таборі: постраждали 60 дітей

33 дитини із симптомами гострого кишкового отруєння госпіталізовані до медичних закладів. Загалом у таборі перебуває 134 дитини.

На Донеччині у таборі отруїлися 60 дітей, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, Слов’янською місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фатом масового отруєння 60 дітей у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Яструбок», що знаходиться у с.Соснове Лиманського району.

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За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у понеділок, 16 липня, після вечері 60 дітей відчули нездужання, підвищення температури та нудоту. На даний час 33 дитини з симптомами гострого кишкового отруєння госпіталізовано до медичних закладів у м. Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Вік госпіталізованих - від 9 до 16 років.

Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули нездужання.

Всього у таборі на оздоровленні перебуває 134 дитини.

На даний час вживаються всі заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності. Відібрано зразки їжі, якою годували дітей.