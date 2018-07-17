Відомий український співак потрапив у скандал: виступив на піар-заході одіозного нардепа (відео)

Віктор Павлік виступив на піар-заході народного депутата Євгена Мураєва.

Український співак Віктор Павлік виступив у Харківській області на піар-заході скандального народного депутата Євгена Мураєва.

Відео розмістили на сторінці "Бойкот російської попси" у Facebook. "На піар-заході російських посіпак Мураєвих виступив Віктор Павлік. На тому самому, на котрому принципово відмовилася виступати Христина Соловій, коли дізналася, хто її хоче використати... Колись Павлік уже вибачався, що підписав звернення проросійських радіомагнатів проти українських пісенних квот. Вибачатиметься й цього разу? Знов лихий попутав?", - йдеться у повідомленні.

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Згодом з'явився й коментар самого співака: "Я погодився на виступ на запрошення івент-агенства, яке не попереджало про те, що захід буде політичний. І я насправді не знав, що це за особа. Вже на самому концерті побачив на сцені прізвище, і жартом заспівав його у пісні, подумавши, що це якийсь місцевий голова селищної ради".

Віктор Павлік запевнив, що якби дізнався раніше, що це політичний концерт, ще й регіонала, то не давав би згоду на виступ.

"Тепер обов’язково перевірятиму і цікавитимусь подібними речами, чи причетний там якийсь депутат і яка справжня мета заходу", - додав артист.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Євген Мураєв неодноразово вирізнявся скандальними заявами. Так, у прямому ефірі він назвав Євромайдан "держпереворотом".

8 червня Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо вчинення позафракційним народним депутатом Євгеном Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

У ГПУ зазначили, що Мураєв напередодні в інтерв’ю телеканалу "112 Україна" надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм.