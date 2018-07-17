Поліція розглядає напад на Шабуніна як "дрібне хуліганство"

Кримінальне провадження за фактом не реєструвалося.

Поліція Києва доправила до відділку двох осіб, які закидали тортами та облили зеленкою голову правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Про це ТСН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Двох осіб, які перебували біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, доправили до відділку поліції. Їх особи встановлено", — повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що на них склали два адмінпротоколи за статтею 173 Кодексу про адмінправопорушення "Дрібне хуліганство" (карається штрафом, виправними роботами або арештом на строк до п'ятнадцяти діб).

Читайте такожВ Одесі під авто активіста намагалися закласти вибухівку

Кримінальне провадження за фактом не реєструвалося.

Поліція з’ясовує всі обставини події.

Пізніше на Facebook-сторінці "Центру протидії корупції" з’явився пост із закликом допомогти ідентифікувати осіб, які напали на Шабуніна. Зазначимо, що активісти організації опублікували фото семи людей, у той час як в поліції повідомили про двох підозрюваних.

Нагадаємо, у Києві біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідомі закидали тортами голову правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна та облили його зеленкою. Згодом потерпілого відвезли до лікарні, де йому діагностували хімічний опік очей.