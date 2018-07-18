Фанати розгледіли у Дорофєєвої кругленький живіт. Але за словами співачки, вона просто переїла.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.

Співачка опублікувала в Instagram скріншот заголовка про свою нібито вагітність і в підписі до нього повідомила, що просто переїла.

Як повідомляв УНІАН, раніше шанувальники запідозрили Надю Дорофєєву у вагітності із-за нового відвертого фото.