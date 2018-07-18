Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність
09:30, 18 липня 2018Суспільство
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Фанати розгледіли у Дорофєєвої кругленький живіт. Але за словами співачки, вона просто переїла.
Фанати розгледіли у Дорофєєвої кругленький живіт / Instagram Надя Дорофєєва
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.
Співачка опублікувала в Instagram скріншот заголовка про свою нібито вагітність і в підписі до нього повідомила, що просто переїла.
Instagram Надя Дорофєєва
Як повідомляв УНІАН, раніше шанувальники запідозрили Надю Дорофєєву у вагітності із-за нового відвертого фото.
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