Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність

09:30, 18 липня 2018
Суспільство
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Фанати розгледіли у Дорофєєвої кругленький живіт / Instagram Надя Дорофєєва

Співачка опублікувала в Instagram скріншот заголовка про свою нібито вагітність і в підписі до нього повідомила, що просто переїла.

Instagram Надя Дорофєєва

Як повідомляв УНІАН, раніше шанувальники запідозрили Надю Дорофєєву у вагітності із-за нового відвертого фото.

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Теги: #Время и Стекло#Надя Дорофєєва