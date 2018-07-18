"Оце так попа": Настя Каменських похвалилася апетитними формами в обтягуючих лосинах

Співачка оригінальним способом оголосила про знижки свого бренду спортивного одягу.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, поділилася з фанатами знімками в спортивній формі.

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На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, на яких вона позує в спортивних лосинах і топі власного бренду. Артистка позувала полубоком, акцентуючи увагу на своїх апетитних сідницях.

@nksport_for_you A post shared by Настя Каменських (@kamenskux) on Jul 17, 2018 at 5:10am PDT

Підписники по-різному відреагували на фото.

"Гарно схудла", "Вай! Які форми!", "Вау просто сексі", "Гарна спортсменка", "Оце так попа", "Попа ідеал", - робили компліменти фанати.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів дуже "гарячими" фото.