Супрун розгромила "солодкий" міф: чи можна їсти морозиво, коли болить горло

Споживання холодної їжі має сенс тільки для короткочасного полегшення болю в горлі, проте це не основний метод лікування, наголосила Супрун.

Біль у горлі - не причина відмовлятися від морозива, особливо у спекотну погоду, вважає в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Якщо болить горло, лікарі зазвичай рекомендують пити багато теплої рідини, полоскати соляним розчином та уникати гострої та кислої їжі. Неочікувано, але ви можете додати ще одну опцію для послаблення болю - їсти холодну їжу", - стверджує вона на своїй сторінці у Facebook.

Насправді холодне морозиво та заморожені фруктові соки працюють як анестетик, що допомагає заспокоїти запалення та дати тимчасове полегшення болю. Це в жодному разі не може бути лікуванням, проте хороший метод тимчасового знеболення, заявляє Супрун.

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"Холодне стимулює зменшення набряку, тому консервує запальні процеси в горлі. Окрім того, коли є набряк у горлі, дуже важко їсти звичайні продукти. Невелика порція морозива допомагає зменшити біль та полегшує процес ковтання їжі", - пише в.о. глави МОЗ.

Проте важливо обирати натуральне морозиво з мінімальною кількістю добавок, додала вона.

"Обов‘язково пам’ятайте, що варто їсти невелику порцію та дуже повільно, не ковтаючи великі шматки. Після прополощіть горло звичайною водою. Уникати ж варто продуктів, які можуть подразнювати слизову оболонку, а саме сухі продукти, як чипси, сухарики, будь-які приправи, копчені продукти, кава, сирі овочі, звісно ж варто відмовитись від алкоголю та куріння", - наголосила вона.

Раніше Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.