"Як бомж!": одіозний Іван Дорн кардинально змінив імідж (фото)

Артист відростив довге волосся і бороду, чим дуже засмутив своїх шанувальників.

Одіозний український музикант Іван Дорн вкотре здивував шанувальників змінами у зовнішності. Артист відростив довге волосся і бороду, чим дуже засмутив своїх шанувальників. Читайте такожНадя Дорофєєва прокоментувала чуйні про свою вагітність Фото музикант опублікував у своєму Instagram. "Ванька, пострижися", "Ванька, голися", "Іван! Приведи себе до ладу!", "Шкода, не можна ставити дислайки", "Як бомж!!! А такий був класний!", "Дроворуб прям", - пишуть користувачі мережі. Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн виступив напівголим київської церкви.

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