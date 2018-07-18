"Як бомж!": одіозний Іван Дорн кардинально змінив імідж (фото)

13:30, 18 липня 2018
Суспільство
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Дорн регулярно експериментує із зовнішністю / Instagram Іван Дорн

Одіозний український музикант Іван Дорн вкотре здивував шанувальників змінами у зовнішності. Артист відростив довге волосся і бороду, чим дуже засмутив своїх шанувальників.

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Фото музикант опублікував у своєму Instagram.

"Ванька, пострижися", "Ванька, голися", "Іван! Приведи себе до ладу!", "Шкода, не можна ставити дислайки", "Як бомж!!! А такий був класний!", "Дроворуб прям", - пишуть користувачі мережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн виступив напівголим київської церкви.

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Теги: #співак#Дорн