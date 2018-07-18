"Як бомж!": одіозний Іван Дорн кардинально змінив імідж (фото)
13:30, 18 липня 2018Суспільство
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Артист відростив довге волосся і бороду, чим дуже засмутив своїх шанувальників.
Дорн регулярно експериментує із зовнішністю / Instagram Іван Дорн
Одіозний український музикант Іван Дорн вкотре здивував шанувальників змінами у зовнішності. Артист відростив довге волосся і бороду, чим дуже засмутив своїх шанувальників.
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Фото музикант опублікував у своєму Instagram.
"Ванька, пострижися", "Ванька, голися", "Іван! Приведи себе до ладу!", "Шкода, не можна ставити дислайки", "Як бомж!!! А такий був класний!", "Дроворуб прям", - пишуть користувачі мережі.
Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн виступив напівголим київської церкви.
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