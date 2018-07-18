"Яка гаряча!": Настя Каменських вразила фанатів відвертим образом
13:41, 18 липня 2018Суспільство
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Співачка позувала у спідниці з відвертим розрізом на стегні, а волосся розпустила.
Прихильники залишилися в захваті від пекучого образу співачки / instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, поділилася цікавим фото з останньої фотосесії.
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На знімку, який артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в шкіряній куртці з відкритими плечима і спідниці з розрізом на стегні. Волосся артистка розпустила, і зробила акуратні кучері.
Прихильники залишилися в захваті від пекучого образу співачки.
"Яка гаряча!", "Настя, ти бомба!", "Вау... Бомба фото", "Худа яка!", "Сексі", - засипали компліментами артистку фанати.
Раніше Надя Дорофєєва у відвертому бікіні підкорила Instagram.
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