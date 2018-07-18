До бази "Миротворця" потрапив всесвітньо відомий діджей, якого російській поліції представили як "діджея з ЛНР"

Московський клуб сховав Боба Сінклера від поліції, щоб не платити податки, але у результаті той потрапив до бази "Миротворця".

Відомий франзузский діджей Боб Сінклер (Крістоф Ле Фріан) потрапив до "чорного списку" української організації "Миротворець". "Посібник російських терористів та окупантів. Участь у спробах легалізації терористичних організацій ЛНР і ДНР", - зазначається на сайті.

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Як повідомлялося раніше, Сінклер виступав у московському клубі «Сохо». За даними ЗМІ, поліцейські дізналися, що він виступав без ділової візи, щоб не платити податки. У ході перевірки під час його виступу 11 липня промоутери встигли заховати музиканта і показали поліцейським документи "діджея з ЛНР". Сінклера так і не знайшли, а щодо керівництва почали перевірку.

Як повідомляв УНІАН, раніше російського актора Гошу Куценка внесли до бази даних «Миротворця».