Секс-символ української сцени Олег Винник став викладачем (фото)
16:46, 18 липня 2018Суспільство
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У мережі з гумором відреагували на повідомлення Поплавського про те, що Винник працюватиме у нього: запитують, як тепер дівчата на пари ходитимуть.
Поплавський поділився світлинами з Винником / фото facebook.com/MMPoplavskiy
Український співак Олег Винник працюватиме на новій для себе ниві - викладацькій.
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Так, він став викладачем кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Про це повідомив ректор вишу Михайло Поплавський на своїй сторінці у Facebook.
"Топовий артист Олег Винник став зірковим викладачем Кафедри шоу-бізнесу Університету культури", - поділився новиною Поплавський та опублікував кілька фото зі співаком.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Олег Винник став хедлайнером найбільшого в Східній Європі музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходив у Києві. Артист виконав свої культові хіти в рок-обробці, підірвавши публіку "Вовчицею", "Ніно" та іншими популярними хітами.
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