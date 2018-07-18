Секс-символ української сцени Олег Винник став викладачем (фото)

У мережі з гумором відреагували на повідомлення Поплавського про те, що Винник працюватиме у нього: запитують, як тепер дівчата на пари ходитимуть.

Український співак Олег Винник працюватиме на новій для себе ниві - викладацькій.

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Так, він став викладачем кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Про це повідомив ректор вишу Михайло Поплавський на своїй сторінці у Facebook.

"Топовий артист Олег Винник став зірковим викладачем Кафедри шоу-бізнесу Університету культури", - поділився новиною Поплавський та опублікував кілька фото зі співаком.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Олег Винник став хедлайнером найбільшого в Східній Європі музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходив у Києві. Артист виконав свої культові хіти в рок-обробці, підірвавши публіку "Вовчицею", "Ніно" та іншими популярними хітами.