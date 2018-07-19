Ані Лорак, яка втекла до Росії, похвалилася фото з улюбленим співаком Путіна

09:16, 19 липня 2018
Суспільство
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Лорак виступила з Лепсом / instagram.com/anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка співає в Росії, похвалилася фото з російським виконавцем Григорієм Лепсом - улюбленим співаком президента РФ Володимира Путіна.

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Артистка похвалилася виступом на своїй сторінці в Instagram. Також Лорак додала кілька фото, де видно, що вона і Лепс виступили разом на концерті.

@gvleps

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фото instagram.com/anilorak

Раніше повідомлялося, що українська артистка Світлана Лобода виступила на дні народження Григорія Лепса.

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Теги: #Ані Лорак#Григорій Лепс