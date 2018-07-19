Ані Лорак, яка втекла до Росії, похвалилася фото з улюбленим співаком Путіна

Лорак заспівала з Григорієм Лепсом, артистка похвалилася виступом в Instagram.

Українська співачка Ані Лорак, яка співає в Росії, похвалилася фото з російським виконавцем Григорієм Лепсом - улюбленим співаком президента РФ Володимира Путіна.

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Артистка похвалилася виступом на своїй сторінці в Instagram. Також Лорак додала кілька фото, де видно, що вона і Лепс виступили разом на концерті.

@gvleps A post shared by Ані Лорак (@anilorak) on Jul 18, 2018 at 6:13am PDT

Раніше повідомлялося, що українська артистка Світлана Лобода виступила на дні народження Григорія Лепса.