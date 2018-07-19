"Стара мавпа": нове фото Ані Лорак в спокусливому вбранні розкритикували в мережі

Співачка одягла сукню без бретелей з глибоким вирізом і високим розрізом на стегні, що не сподобалося деяким фанатам.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла в Росію, виклала в мережу фотографію, на якій зображена в сукні без бретелей з глибоким вирізом і високим розрізом на стегні.

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Знімок в спокусливому вбранні артистка опублікував на своїй сторінці в Instagram.

A post shared by Ані Лорак (@anilorak) on Jul 18, 2018 at 5:41am PDT

Фото піддали критиці ряд інтернет-користувачів. "Теличка-мітелочка", "Капец, Кароліна... та звільніть ви фотографа нарешті!!!", "Невже пластика пішла повним ходом?", "Який жахливий мейк", "Стара мавпа", "Кароліна, не роби більше пластичні операції", - пишуть підписники зірки.

Раніше Ані Лорак звинуватили в надмірному захопленні пластикою.