"Стара мавпа": нове фото Ані Лорак в спокусливому вбранні розкритикували в мережі

11:03, 19 липня 2018
Суспільство
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Фото піддали критиці ряд інтернет-користувачів / фото instagram.com/anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла в Росію, виклала в мережу фотографію, на якій зображена в сукні без бретелей з глибоким вирізом і високим розрізом на стегні.

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Знімок в спокусливому вбранні артистка опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото піддали критиці ряд інтернет-користувачів. "Теличка-мітелочка", "Капец, Кароліна... та звільніть ви фотографа нарешті!!!", "Невже пластика пішла повним ходом?", "Який жахливий мейк", "Стара мавпа", "Кароліна, не роби більше пластичні операції", - пишуть підписники зірки.

Раніше Ані Лорак звинуватили в надмірному захопленні пластикою.

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Теги: #Ані Лорак#Ані Лорак в Росії