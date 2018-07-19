Надя Дорофєєва підкорила фанатів зухвалим образом (фото)

На знімку співачка позує в стильній блузці-бюстьє і з темною помадою на губах.

Солістка популярного колективу "Время и Стекло" порадувала своїх шанувальників стильним і сміливим образом.

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також"Це хіт літа": у мережі з'явився тизер спільного кліпу Монатіка і Дорофєєвої (відео)

На знімку співачка позує в стильній блузці-бюстьє і з темною помадою на губах. Також на знімку поруч з нею стоїть її колега "по цеху" Позитив.

Знімок вже зібрав майже 140 тисяч лайків.

Шанувальники розхвалили зовнішній вигляд артистки. "Ідеал краси!", "Красуня!", "Дуже стильно", - написали фанати.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.