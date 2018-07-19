Надя Дорофєєва підкорила фанатів зухвалим образом (фото)
11:52, 19 липня 2018Суспільство
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На знімку співачка позує в стильній блузці-бюстьє і з темною помадою на губах.
Знімок вже зібрав майже 140 тисяч лайків / Instagram Надя Дорофєєва
Солістка популярного колективу "Время и Стекло" порадувала своїх шанувальників стильним і сміливим образом.
Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
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На знімку співачка позує в стильній блузці-бюстьє і з темною помадою на губах. Також на знімку поруч з нею стоїть її колега "по цеху" Позитив.
Знімок вже зібрав майже 140 тисяч лайків.
Шанувальники розхвалили зовнішній вигляд артистки. "Ідеал краси!", "Красуня!", "Дуже стильно", - написали фанати.
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