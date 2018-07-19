Гарячі танці: у мережі з'явився спільний кліп Монатіка і Дорофєєвої (відео)

Артисти зняли кліп в знаменитому "Бульбашковому будинку" П'єра Кардена, який знаходиться в Каннах.

Солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва та популярний український співак Monatik презентували спільний кліп на пісню "Глибоко...".

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Відео розміщено на YouTube-каналі "Час і скло". Артисти зняли кліп в знаменитому "Бульбашковому будинку" П'єра Кардена, який знаходиться в Каннах. Будинок повністю позбавлений яких би то не було кутів, нагадуючи розсип мильних бульбашок, які вилетіли на узбережжі. Будівля і всередині вся нагадує бульбашку: круглі вікна, кулясті зали, що виходять до майданчика. Чудернацький образ підкреслюється природним рожевим кольором будинку.

У кліпі артисти демонструють запальні танці в яскравих нарядах. Фанати вже встигли схвалити відео.

"Дуже гарний кліп!", "Такий креативний кліп", "Локація класна", - пишуть фанати зірок.

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