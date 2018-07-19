Гості з Африки: у Междлісі розповіли про неочікувані плани окупантів щодо заселення Криму
Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління громадської організації «Кримськотатарський ресурсний центр» Ескендер Барієв заявляє, що російська влада має намір заселити в окупований Крим бурів - африканців європейського походження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.
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«Є інформація, в тому числі ми проводили аналіз, сьогодні Російська Федерація веде активно роботу із заміщення населення (на півострові - УНІАН). Зокрема, у червні були представники такого народу, як бури - африканці європейського походження. Насправді стоїть питання, щоб цих людей заселити на територію окупованого Криму», - сказав він.
Барієв висловив думку, що у бурів «є певні проблеми з місцевим населенням, з владою» у Південно-Африканській Республіці.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявив, що Росія після анексії заселила до Криму 200-250 тисяч осіб.
24 листопада 2017 року перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар підкреслила, що Росія здійснює військовий злочин, заміщаючи цивільне населення в Криму під час окупації.