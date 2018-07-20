"Обличчя як у мумії": на Ані Лорак обрушився шквал критики за фото в Юрмалі

Підписники звинуватили співачку в надмірному захопленні пластикою.

❤️ Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 19 Лип 2018 в 10:29 PDT

Українська співачка Ані Лорак, яка регулярно виступає в Росії, на цей раз відправилася на музичний фестиваль в Юрмалу.

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Артистка виклала в Instagram свіжий знімок, на якому позує у сукні кольору хакі. Однак підписникам співачки фото не сподобалося. Вони звинуватили співачку в надмірному захопленні пластикою.

"Переборщила з пластикою", "Що з ногами?", "А що сталося з її обличчям?", "Обличчя зробила як у мумії. В її віці рано операції робити, вона і так гарна була тільки спотворила себе", "З красуні перетворилася на монстра", "З кожним днем все гірше", - розкритикували Лорак підписники.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак звинуватили в надмірному захопленні пластикою і порадили "зав'язувати" з ботоксом.