Loboda показала жаркий поцілунок з дівчиною у новому кліпі SuperStar (відео)
08:59, 20 липня 2018Суспільство
738 0
Співачка опублікувала тізер до свого останнього хіта SuperStar, ролик представляє собою нарізку різних сцен кліпу.
Несподіваний момент в кінці тизера викликав неоднозначну реакцію користувачів / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, представила в мережі тизер кліпу до свого останнього хіта Superstar.
Читайте такожЛобода розсекретила ім'я новонародженої доньки
Ролик був опублікований в Instagram виконавиці. Ролик представляє собою нарізку різних сцен кліпу, переважно знятих на піщаному пляжі. В одному з таких епізодів Лобода зустрічається поглядом з незнайомкою, яка біжить назустріч, а через мить обидві вони зливаються в поцілунку.
Несподіваний момент в кінці тизера викликав неоднозначну реакцію користувачів. Якщо одні знайшли прийом ефектним, інші обрушилися на артистку з критикою.
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився спільний кліп Монатіка і Дорофєєвої.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter