Loboda показала жаркий поцілунок з дівчиною у новому кліпі SuperStar (відео)

08:59, 20 липня 2018
Суспільство
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Несподіваний момент в кінці тизера викликав неоднозначну реакцію користувачів / фото instagram.com/lobodaofficial

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Ролик був опублікований в Instagram виконавиці. Ролик представляє собою нарізку різних сцен кліпу, переважно знятих на піщаному пляжі. В одному з таких епізодів Лобода зустрічається поглядом з незнайомкою, яка біжить назустріч, а через мить обидві вони зливаються в поцілунку.

Несподіваний момент в кінці тизера викликав неоднозначну реакцію користувачів. Якщо одні знайшли прийом ефектним, інші обрушилися на артистку з критикою.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився спільний кліп Монатіка і Дорофєєвої.

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Теги: #Світлана Лобода