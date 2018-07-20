Loboda показала жаркий поцілунок з дівчиною у новому кліпі SuperStar (відео)

Співачка опублікувала тізер до свого останнього хіта SuperStar, ролик представляє собою нарізку різних сцен кліпу.

Українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, представила в мережі тизер кліпу до свого останнього хіта Superstar.

Читайте такожЛобода розсекретила ім'я новонародженої доньки

Ролик був опублікований в Instagram виконавиці. Ролик представляє собою нарізку різних сцен кліпу, переважно знятих на піщаному пляжі. В одному з таких епізодів Лобода зустрічається поглядом з незнайомкою, яка біжить назустріч, а через мить обидві вони зливаються в поцілунку.

Несподіваний момент в кінці тизера викликав неоднозначну реакцію користувачів. Якщо одні знайшли прийом ефектним, інші обрушилися на артистку з критикою.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився спільний кліп Монатіка і Дорофєєвої.