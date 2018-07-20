Гороскоп на серпень 2018: астролог попередив Водоліїв і потішив Левів

Ті знаки зодіаку, які давно мріють про спокій, зможуть насолодитися ним у серпні. Люди, які хочуть несподіваних і екстраординарним змін, у цей період можуть присвятити час активним змінам у житті.

Серпень 2018 року буде місяцем, коли все задумане буде реалізовуватися.

Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати кожному знаку зодіаку у серпні 2018 року, передає "Знай.uа".

Овни

Головні завдання на початку серпня сконцентруються у діловій сфері. На Овна чекають напружені дні. Можливий тиск з боку керівництва й особливо послужливих колег. Якщо ви ведете комерційні проекти, будьте принципові. Партнери спробують витягти собі максимальну вигоду, ігноруючи вашу. Зняти напругу зможете у колі сім'ї або під ніжною турботою коханої людини. На кінець місяця плануйте романтичну поїздку або просто поїздку. Про романтику не переймайтеся - вона вас знайде.

Тельці

Останній місяць літа пройде у любовних турботах. На вас чекає низка побачень, зустрічей і прощань. Але нехай прощання не засмучують. Святе місце порожнім не буває. Позитивно налаштований Сатурн буде протегувати самотнім серцям. Однак не занадто захоплюйтеся любовними переживаннями. З 5 по 9 серпня вам знадобиться ясний розум та пильність. У фінансовій сфері можуть бути неприємності і порожні витрати. У кінці місяця стережіться витівок Місяця. Маленький сімейний конфлікт може перетворитися на великий скандал.

Близнюки

Сатурн у серпні для Близнюків стане противником. На щастя, він не дуже злий. Планета не буде сприяти у справах, але й відверто шкодити теж не стане. Просто завдання, які перейшли з липня, або тільки зародятся в серпні, будуть вирішуватися повільно і з натяжкою. Астролог радить сконцентруватися не на їхньому активному розвитку, а на збереження вже досягнутих результатів. Для цього вам доведеться приборкати свої амбіції та залишити їхній прояв до кращих часів. Присвятіть серпень налагодженню миру із собою.

Читайте такожАстрологи розповіли, як уникнути проблем під час затемнень і до п'ятниці, 13-го

Раки

На початку серпня слід бути максимально сконцентрованим. У цей період можливі накладки, викликані одночасно робітниками і сімейними проблемами. Визначтеся, де завдання важливіше, і робіть щось одне. "Скривдженій" стороні зможете компенсувати втрати і незручності у середині місяця. Не бійтеся брати на себе відповідальність у фінансах. Ваша рішучість і впевненість допоможуть заощадити, а то й примножити зароблене. У кінці місяця зможете вільно зітхнути. Починаючи з 20 серпня, в силу вступить ваш союзник – Юпітер. Мрійте і втілюйте мрії в реальність.

Леви

Сатурн налаштований до вас дуже доброзичливо. Ваші давно намічені або ризиковані проекти почнуть реалізовуватися прямо на початку серпня. Тому вперед. І для вас це буде просто дивом якимось, оскільки ті обставини і люди, які вам заважали, почнуть активно і щиро допомагати. Час для початку здійснення свіжих планів, але й справи, які запустилися раніше, теж будуть мати розв'язку, при чому успішну. З неприємних серпневих прогнозів тільки ризик конфліктів на ґрунті непорозуміння з рідними. Будьте до них поблажливішими у кінці місяця.

Діви

Забудьте, що таке егоїзм у серпні – будете гірко шкодувати про не до місця і не до часу виявлену самозакоханість. Навпаки, навіть якщо не планували, візьміть участь у будь-якій благодійній акції. Ця діяльність "запише" вам творчу програму, яка багато виправить у вашому житті. Великі покупки в серпні будуть надзвичайно успішними. Добре, якщо це нерухомість. Переїзди, ремонти, облаштування та налагодження зв'язків з домовиком минуть дуже вдало. Ви будете щасливі на новому місці!

Читайте такожМісячний календар на липень 2018 року: що і коли краще робити, а чого слід унікати

Терези

Останній місяць літа для вас не найкращий період. Серпень принесе зміни, але навряд чи ви їм будете раді. Не пускайте важливі справи на самоплив і не довіряйте відповідальні завдання байдужим людям. Пильність полегшить вам життя. Все, що зараз буде відбуватися, має сенс. Поки ви його не бачите, але не поспішайте засмучуватися. Грозові хмари розвіються, і ви обов'язково побачите над своєю головою сонце. Дозвольте планетам вирішувати проблеми, які вони ставлять перед вами.

Скорпіони

Серпень – ваш місяць. У цей період дуже вдало буде складатися ваша особисте і сімейне життя. Ви зможете розібратися у складних стосунках, або познайомитися з перспективним людиною, або навіть зіграти весілля. Будуть також вдалими бізнес і ділова сфера. Проекти, розпочаті раніше, принесуть щедрі плоди. Скорпіони, які хочуть піднятися кар'єрними сходами на більш високі щаблі, зійдуть й не пошкодують. Єдиним слабким місцем серпня може стати здоров'я. Якщо хвороба вже сталася – не тягніть з походом до лікаря.

Стрільці

Серпень вам запам'ятається перешкодами у справах, які буде породжувати Нептун. Зірки попереджають, що будуть труднощі, які неможливо передбачити. Тому просто робіть, що знаєте, але тримайте ніс за вітром. Шанс звести негативні наслідки проблем до мінімуму у вас буде. На жаль, кінець місяця не полегшить вам життя, а навпаки – підкине проблем у справах амурних. Згладити гострі кути у коханні вам допоможе вірний друг.

Читайте такожМолодик 13 червня: поради астрологів для залучення кохання і грошей

Козероги

Якщо вам цього літа не вдалося відпочити, то в серпні теж не зможете надолужити згаяне. Планети підготували вам благодатний ґрунт для роботи та навчання. Ловіть цей шанс, якщо подумували про зміну діяльності, пошуку нової роботи і розширення інших ділових перспектив. І в освоєнні нових знань вам теж буде щастити. Почніть пізнавати нове у серпні. Запустіть цей механізм і можете відволіктися. Коли б ви його не продовжили, він завершиться благополучно і принесе вам масу задоволення.

Водолії

Сатурн зіпсує практично всі сфери життя. Будуть геніальні ідеї, вигідні рішення, щасливі випадковості. Проте все в якийсь момент зупиниться, а везіння почне рухатися назад. Астролог радить не опускати руки й вступати у суперечку з долею за щастя. Сатурн буде провокувати, але лише для того, щоб перевірити вашу силу бажання.

Риби

Оксамитовий сезон – ось який для вас буде серпень. І неважливо, буде це море, відпочинок, робота, самоосвіта або кохання. Скрізь ви зможете насолоджуватися успіхом і радіти життю. Використовуйте це сприятливий час, щоб "залатати" дірки в сферах, де пройшлося невезіння. Візьміться знову за справи, стосунки, проекти, на яких поставили хрест. Ви побачите, як легко у вас все виходить. Позитивний досвід надихне вас на серйозніші плани.