"Скільки сексу!": Настя Каменських порадувала фанатів відвертим фото

Співачка показала фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, порадувала фанатів відвертим фото. Читайте також"Оце так попа": Настя Камєнських похвалилася апетитними формами Співачка показала в Instagram фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках. Виконавиця виступила в Юрмалі. It was awesome #laimarendezvousjūrmala2018 A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jul 19, 2018 at 7:22pm PDT Настя, мабуть, поспішала викласти фото і зробила помилку в побажанні добраніч англійською мовою - good night. Раніше повідомлялося, що Настя Каменських вразила фанатів відвертим образом.

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