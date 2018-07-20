"Скільки сексу!": Настя Каменських порадувала фанатів відвертим фото

09:50, 20 липня 2018
Суспільство
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Співачка виступила в Юрмалі / фото instagram.com/kamenskux

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Співачка показала в Instagram фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках. Виконавиця виступила в Юрмалі.

It was awesome #laimarendezvousjūrmala2018

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Настя, мабуть, поспішала викласти фото і зробила помилку в побажанні добраніч англійською мовою - good night.

фото instagram.com/kamenskux

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських вразила фанатів відвертим образом.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських