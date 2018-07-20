"Скільки сексу!": Настя Каменських порадувала фанатів відвертим фото
09:50, 20 липня 2018Суспільство
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Співачка показала фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках.
Співачка виступила в Юрмалі / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, порадувала фанатів відвертим фото.
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Співачка показала в Instagram фото, на якому позує в нижній білизні і прозорих колготках. Виконавиця виступила в Юрмалі.
Настя, мабуть, поспішала викласти фото і зробила помилку в побажанні добраніч англійською мовою - good night.
фото instagram.com/kamenskux
Раніше повідомлялося, що Настя Каменських вразила фанатів відвертим образом.
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