Зірка "Орла і Решки" прийшла на вечірку з російським співаком і засвітила кругленький живіт (фото, відео)

Журналісти обговорюють помітні зміни у фігурі Тодоренко.

Популярна телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко натякнула, що у неї таки є стосунки з російським співаком Владом Топаловим.

Так, Регіна та Влад відвідали вечірку Glamour, після якої ведуча виклала спільне фото з Топаловим у своєму Instagram.

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"Важливий висновок сьогоднішнього заходу Glamour: якщо ти поруч з чоловіком, який підтримує тебе в будь-яких божевільних починаннях, вірить в твій успіх і кохає всім серцем, значить, час забрати його додому з цієї гучної вечірки, поки інші не звернули увагу!.. Коли чоловік вірить в жінку і пишається її досягненнями, - це велике щастя!" - написала Регіна.

Також журналісти помітили округлий живіт артистки. Сама Регіна поки не коментує свій стан.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачку і ведучу "Орла і Решки" Регіну Тодоренко запідозрили у тому, що вона зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.