У Києві відбувається Всеукраїнська акція «Україна - не шкуродерня» (фоторепортаж)

В акції беруть участь близько сотні осіб.

Біля будівлі Київської міської ради відбувається Ввеукраїнська акція «Україна - не шкуродерня».

Як передає кореспондент УНІАН, у ній беруть участь близько сотні осіб.

Учасники акції заявили, що вона проходить одночасно у 21 місті України - біля мерій. Таким чином, в усіх містах збираються підписи під зверненням до глави держави із закликом припинити знущання над тваринами.

«Мета акції - звернення до президента для комплексного вирішення проблеми. Законів немає. Ми вимагаємо, щоб депутати робили такі закони, які б повністю вирішували комплексно питання безпритульних тварин», - сказала в коментарі журналістам зоозахисниця Юлія Петренко.

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Вона пояснила, що в законах має бути прописана повна заборона, зокрема, на використання тварин на притравлювальних станціях та в цирках і дельфінаріях.

Крім того, зоозахисники наголошують, що в законодавстві необхідно прописати чіткі правила гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин.

За словами учасників акції, що перша їхня вимога - «негайно припинити масові вбивства безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах».

«Друге - притягнути до відповідальності живодерів, таких як, Святогор, Король та інші. І по-третє, покласти край бездіяльності правоохоронних органів, судових органів», - зазначила зоозахисниця.

Мітингувальники нарікають, дуже часто на виклики щодо жорстокого ставлення до тварин поліція не виїжджає.

Учасники акції тримають плакати із зображенням собак та низкою гасел, серед яких, «Україна – не шкуродерня». На інших плакатах - гасла, які проголошують, що Україна є гуманною країною, а також закликають притягнути живодерів до відповідальності.

Серед іншого, вони заявляють, що виступають проти вбивства безпритульних тварин, та що «з жорстокості до тварин починаються знущання над людьми».

Згідно з даними на сторінці акції у Facebook, акції також відбуваються в Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці, Миколаєві, Івано-Франківську, Рівному, Сумах, Житомирі, Черкасах, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, Полтаві та Охтирці.