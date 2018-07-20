Ведучий "Орла і Решки" розповів, чому покинув шоу

Ведучий розповів, що продовжить подорожувати і зніматиме власні відео.

Ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Птушкін прокоментував свій відхід з проекту. За його словами, він ні з ким не посварився, просто настав час щось змінювати.

Про це ведучий розповів у своєму відеоблозі.

"По-перше, я ні з ким не посварився. Не знаю, як можна посваритися з людьми, які стали твоєю другою родиною і хорошими друзями", - говорить Птушкін.

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Ведучий закликав прихильників не робити з його відходу "трагедію". Він зазначив, що зміна ведучих для такого шоу - це абсолютно природний процес, так як з часом погляд замилюється, і нові локації вже не викликають яскравих емоцій. Саме тому проекту потрібні нові люди.

"Зі мною все гаразд, я не зупиняюся в подорожах. "Орел і Решка" у мені розбудили цей голод мандрівника, тому я продовжу їздити, продовжу знімати, і всі відео будуть виходити на моєму каналі", - розповів ведучий.

Як повідомляв УНІАН, Антон Птушкін був ведучим "Орел і Решка. Перезавантаження".